Британская Olive Group отрицает причастность к возможной провокации в Сирии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Британская военная компания Olive Group опровергает утверждения о своей причастности к возможной подготовке провокации с химоружием в Сирии, заявила РИА Новости представитель компании.

"Olive Group не причастна (к этому)", — сказала директор по маркетингу Сюзанн Пинер.

Минобороны РФ в субботу сообщило, что, по данным источников ведомства, в Сирии с участием террористов, обученных британской ЧВК "Олива" и одетых, как "Белые каски", планируется провокация, в результате которой Дамаск будет обвинен в применении химоружия, а США, Британия и Франция будут использовать это для нанесения ударов по государственным объектам Сирии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM.

Конашенков отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.