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Война в Сирии
Война в Сирии

В российском МИД предостерегли США от опрометчивых шагов по Сирии

(обновлено: 13:10 25.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фотоСирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россия предостерегает США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Так он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон намерен ответить "самым решительным образом", если "сирийский режим применит химическое оружие", и нанести военный удар мощнее прежних.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Главное средство в этой ситуации для США — грубые провокации, когда прикормленные ими террористические вооруженные формирования и квазинеправительственные организации, подобные "Белым каскам", действуют беспощадно, грубо, применяя отправляющие вещества, а затем ответственность за это сваливается на законное правительство в Дамаске и тех, кто оказывает ему поддержку в законной борьбе с терроризмом. Мы, возможно, находимся на пороге повторения этого возмутительного сценария в очередной раз. Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", — сказал он.

Москва продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в части возвращения беженцев к местам постоянного проживания, добавил замминистра.

"То, что западники не хотят в этом участвовать, лишний раз подтверждает, что у них совсем другие цели — и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске. Ничего нового в этом нет", — отметил Рябков.

По его словам, Россия готова к такому развитию ситуации и разоблачает эти замыслы. "Но история, в том числе недавняя, похоже, ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки", — считает замминистра.

Боевики готовят инсценировку

О том, что боевики в Сирии готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российский МИД призвал перестать манипулировать темой химоружия в Сирии
По его словам, подготовкой к инсценировке занимаются боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра"*). Они уже привезли в город Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем переправили в деревню Халлюз.

В этот район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Этим боевикам предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", рассказал Конашенков.

Боевая готовность

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
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По данным Минобороны, Вашингтон уже готовится к удару по Сирии: несколько дней назад в Персидский прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре перебросили стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность".

Косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии против Сирии, служат заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия, отметил Конашенков.

"Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии", — добавил он.

Еще более мощный удар

Как сообщали СМИ, о готовящемся ударе по Сирии Болтон заявил секретарю российского Cовбеза Николаю Патрушеву. 

Химическая лаборатория в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Минобороны предъявило доказательства инсценировки химатаки в Сирии
По его словам, у американских властей есть информация о том, что сирийская армия может применить химоружие при освобождении территорий, которые контролируют боевики. На это США готовы "ответить еще более мощными военными действиями", чем раньше.

Причем еще до переговоров с Патрушевым Болтон говорил, что США видят планы сирийских властей возобновить наступательные действия в провинции Идлиб и что Вашингтон ответит "самым решительным образом", если они применят химическое оружие.

Предыдущий удар США и их союзники нанесли по Сирии 14 апреля. Тогда поводом для атаки стали сообщения о том, что правительственные силы якобы применили отравляющие веществе в городе Дума. При этом Вашингтон, Лондон и Париж не стали дожидаться расследования экспертов ОЗХО и без каких-либо доказательств назначили виновным Дамаск.

Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами, причем российский Генштаб еще в середине марта предупреждал о готовящейся провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте.

Кто такие "Белые каски"

Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
Российский МИД раскритиковал ООН за содействие "Белым каскам"
Организация "Белые каски", пользующаяся широкой поддержкой на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Известность она получила благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

Сирийские власти обвиняют "Белые каски" в связях с экстремистами и ведении враждебной пропаганды. В частности, заявлялось, что активисты причастны к инсценировке химатаки в Думе. В российском МИД деятельность организации называли элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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