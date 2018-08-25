В российском МИД предостерегли США от опрометчивых шагов по Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россия предостерегает США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Так он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон намерен ответить "самым решительным образом", если "сирийский режим применит химическое оружие", и нанести военный удар мощнее прежних.
Москва продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в части возвращения беженцев к местам постоянного проживания, добавил замминистра.
"То, что западники не хотят в этом участвовать, лишний раз подтверждает, что у них совсем другие цели — и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске. Ничего нового в этом нет", — отметил Рябков.
По его словам, Россия готова к такому развитию ситуации и разоблачает эти замыслы. "Но история, в том числе недавняя, похоже, ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки", — считает замминистра.
Боевики готовят инсценировку
В этот район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Этим боевикам предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", рассказал Конашенков.
Боевая готовность
Косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии против Сирии, служат заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия, отметил Конашенков.
"Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии", — добавил он.
Еще более мощный удар
Как сообщали СМИ, о готовящемся ударе по Сирии Болтон заявил секретарю российского Cовбеза Николаю Патрушеву.
Причем еще до переговоров с Патрушевым Болтон говорил, что США видят планы сирийских властей возобновить наступательные действия в провинции Идлиб и что Вашингтон ответит "самым решительным образом", если они применят химическое оружие.
Предыдущий удар США и их союзники нанесли по Сирии 14 апреля. Тогда поводом для атаки стали сообщения о том, что правительственные силы якобы применили отравляющие веществе в городе Дума. При этом Вашингтон, Лондон и Париж не стали дожидаться расследования экспертов ОЗХО и без каких-либо доказательств назначили виновным Дамаск.
Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами, причем российский Генштаб еще в середине марта предупреждал о готовящейся провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте.
Кто такие "Белые каски"
Сирийские власти обвиняют "Белые каски" в связях с экстремистами и ведении враждебной пропаганды. В частности, заявлялось, что активисты причастны к инсценировке химатаки в Думе. В российском МИД деятельность организации называли элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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