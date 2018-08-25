Минобороны: в Сирии боевики готовят инсценировку "применения химоружия"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Сирии боевики готовят очередную провокацию с "применением химоружия", которая должна послужить поводом для удара по сирийским правительственным объектам со стороны США, Великобритании и Франции. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, провокация готовится в районе города Джиср Эш-Шугур в провинции Идлиб. Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра"*) уже завезли туда восемь емкостей с хлором. Кроме того, туда прибыла специальная группа боевиков, обучавшаяся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива".

"На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что эта провокация должна послужить поводом для очередного ракетного удара по Сирии, который уже готовят США и их союзники. Для этого в Персидский залив уже прибыл эсминец ВМС США "The Sullivans", а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В.

Косвенным подтверждением того, что Вашингтон планирует очередной акт агрессии, по словам Конашенкова, служат заявления высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия.

Так, по данным СМИ, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского Cовбеза Николаю Патрушеву, что у американских властей есть информация о возможности применения сирийской армией химоружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики. На это, по его словам, Вашингтон готов ответить "еще более мощными военными действиями", чем раньше.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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