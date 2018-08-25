США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по Сирии должна стать провокация с химическим оружием, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии против Сирии, служат ничем не обоснованные заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия.
"Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии", — добавил Конашенков.
Что готовят боевики
Кроме того, в этот район прибыла группа боевиков, прошедших обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Этим боевикам предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", рассказал Конашенков.
Заявление Болтона
Так, американские власти утверждают, что у них есть информация о возможности применения сирийской армией химического оружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики, на что США готовы "ответить еще более мощными военными действиями", чем раньше.
Причем еще накануне переговоров с Патрушевым Болтон говорил, что США видят планы сирийских властей возобновить наступательные действия в провинции Идлиб и что Вашингтон ответит "самым решительным образом", "если сирийский режим применит химическое оружие".
Провокация в Думе
Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами. При этом как Москва, так и Дамаск опровергли информацию о применении в Думе химоружия. Российский МИД заявил, что целью этих вбросов было желание выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, а президент Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. При этом в российском Генштабе еще 13 марта предупреждали о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте.
* Террористическая организация, запрещенная в России.