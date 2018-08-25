США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по Сирии должна стать провокация с химическим оружием, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность" AGM-158 JASSM.

Представитель Минобороны отметил, что косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии против Сирии, служат ничем не обоснованные заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия.

"Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии", — добавил Конашенков.

Что готовят боевики

По данным Минобороны, провокацию готовит террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра"*). Для инсценировки химатаки боевики доставили в город Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем вывезли в деревню Халлюз.

Кроме того, в этот район прибыла группа боевиков, прошедших обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Этим боевикам предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", рассказал Конашенков.

Заявление Болтона

По данным СМИ, о готовящемся ударе по Сирии заявил секретарю российского Cовбеза Николаю Патрушеву советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, США пойдут на такой шаг, если Дамаск применит химическое оружие.

Так, американские власти утверждают, что у них есть информация о возможности применения сирийской армией химического оружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики, на что США готовы "ответить еще более мощными военными действиями", чем раньше.

Причем еще накануне переговоров с Патрушевым Болтон говорил, что США видят планы сирийских властей возобновить наступательные действия в провинции Идлиб и что Вашингтон ответит "самым решительным образом", "если сирийский режим применит химическое оружие".

Провокация в Думе

Предыдущий удар по Сирии США, Великобритания и Франция нанесли 14 апреля. Поводом для него стала "химическая атака", якобы совершенная в городе Дума. При этом Вашингтон, Лондон и Париж не стали дожидаться расследования экспертов ОЗХО и назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели.

Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами. При этом как Москва, так и Дамаск опровергли информацию о применении в Думе химоружия. Российский МИД заявил, что целью этих вбросов было желание выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, а президент Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. При этом в российском Генштабе еще 13 марта предупреждали о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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