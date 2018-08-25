Для инсценировки химатаки боевики доставили в САР восемь емкостей с хлором

Сирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото

Сирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, действующая террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра" — (запрещена в РФ — ред.)) осуществляет подготовку очередной провокации "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб", — сказал он.

По данным Конашенкова, для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены 8 ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура.