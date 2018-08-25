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Война в Сирии
Война в Сирии

Bloomberg: США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии

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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фотоСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в ходе встречи секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам новый, еще более мощный удар, передает агентство "Блумберг" со ссылкой на четыре источника.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российский МИД призвал перестать манипулировать темой химоружия в Сирии

По их данным, такое заявление Болтон сделал российскому коллеге на встрече в Женеве.

По словам источников агентства, американские власти утверждают, что у них есть информация о возможности применения сирийской армией химоружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики, на что США готовы "ответить еще более мощными военными действиями", чем ранее.

Встреча в Женеве

Стамбул. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Источник рассказал о возможной причине отмены стамбульской встречи по Сирии
Встреча Болтона и Патрушева прошла в Женеве в четверг, итоговое заявление по итогам не было подписано из-за позиции Вашингтона, сообщил секретарь Совета безопасности.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения", — сказал Патрушев.

По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран. "Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", — добавил Патрушев.

Болтон, в свою очередь, заявил, что обсуждал на встрече с Патрушевым конфликт в Сирии. Он отметил, что между Россией и США "сохраняются разногласия", но на переговорах был достигнут прогресс по ряду тем.

"Мы обсуждали вопрос иранских войск в Сирии, как регулярных, так и нерегулярных.. Наша цель состоит в том, чтобы все иранские силы вернулись в Иран. Это позиция, которую, я думаю, президент Владимир Путин разделил бы. Этого нелегко достигнуть. Мы обсуждали различные пути, с помощью которых это можно осуществить при помощи ряда шагов", — заявил Болтон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее отметила, что если США хотят увязать сотрудничество с Москвой в Сирии с выводом иранских сил из этой страны, Вашингтону стоило бы начать с вывода своих собственных сил.

"Где, как и с какой целью находятся в Сирии американские силы, на каком основании они там находятся, с кем они согласованы? Это абсолютно нахождение вне правовых норм и рамок. И когда ты ждешь выполнения международных правовых обязательств от других, нужно в первую очередь начинать с себя. В контексте сирийского урегулирования нужно задать еще раз вопрос США, конкретным представителям, которые делают подобные заявления — на каком основании там находятся вооруженные силы США? Что они там делают, какую роль они играют?" — заявила Захарова на брифинге.

"Псевдорадетели"

Стоп-кадр из видеорепортажа о якобы имевшей быть химической атаке в Думе
Мальчик из ролика "Белых касок" рассказал, как стал "жертвой химатаки"
Ранее США, Великобритания и Франция в заявлении по случаю пятой годовщины газовой атаки в Восточной Гуте призвали сторонников президента Сирии Башара Асада использовать свое влияние, чтобы прекратить бесконтрольное использование химического оружия в мире.

Министерство иностранных дел России в ответ на заявление США, Великобритании и Франции призвало "псевдорадетелей" интересов Сирии перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.

Российский МИД также добавил, что происходящее вокруг инспирированного западными странами сирийского "химического досье" связано с их стремлением реализовать собственные геополитические амбиции на Ближнем Востоке.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Это, по их словам, стало ответом на химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Как Москва, так и Дамаск опровергли информацию о применении химоружия в Думе. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийской армией — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. При этом в российском Генштабе еще 13 марта предупреждали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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