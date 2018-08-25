МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в ходе встречи секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам новый, еще более мощный удар, если Дамаск применит химическое оружие, передает агентство "Блумберг" со ссылкой на четыре источника.

По их данным, такое заявление Болтон сделал российскому коллеге на встрече в Женеве в четверг.

По словам источников агентства, американские власти утверждают, что у них есть информация о возможности применения сирийской армией химоружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики, на что США готовы "ответить еще более мощными военными действиями", чем ранее.

Болтон накануне переговоров с Патрушевым заявлял журналистам, что США "видят планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб", и что Вашингтон ответит "самым решительным образом", "если сирийский режим применит химическое оружие".

Патрушев и Болтон в Женеве коснулись ключевых вопросов международной повестки, включая Сирию и Иран, а также тему контроля над ядерными вооружениями. По словам главы российского Совбеза, стороны не смогли подписать итоговое заявление из-за позиции США, которые хотели упомянуть в документе о "вмешательстве" Москвы в американские выборы.

Провокация в сирийской Думе

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели.

Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами. При этом как Москва, так и Дамаск опровергли информацию о применении химоружия в Думе. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийской армией — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. При этом в российском Генштабе еще 13 марта предупреждали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.