В Хаме боевики дважды пытались атаковать позиции правительственных сил

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) дважды в пятницу пытались атаковать позиции правительственных сил САР в городе Хама с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.
Также, по его словам, бывшие члены НВФ на юго-западе САР за сутки сдали 483 единицы стрелкового оружия и 450 килограммов боеприпасов различных типов и калибров.
Цыганков подчеркнул, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжают фиксироваться нарушения со стороны НВФ в Идлибской зоне деэскалации.
Кроме того, он рассказал об обстрелах позиций правительственных сил у города Тадеф в провинции Алеппо на линии разграничения с подконтрольными ВС Турции формированиями Свободной сирийской армии.
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