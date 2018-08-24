В Хаме боевики дважды пытались атаковать позиции правительственных сил

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) дважды в пятницу пытались атаковать позиции правительственных сил САР в городе Хама с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

"В городе Хама в светлое время суток дважды зафиксированы попытки незаконных вооруженных формирований атаковать подразделения правительственных войск с использованием беспилотных летательных аппаратов. Огнем средств ПВО сирийских вооруженных сил сбито три БЛА боевиков", — рассказал Цыганков.

Также, по его словам, бывшие члены НВФ на юго-западе САР за сутки сдали 483 единицы стрелкового оружия и 450 килограммов боеприпасов различных типов и калибров.

Цыганков подчеркнул, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжают фиксироваться нарушения со стороны НВФ в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кинсибба (дважды), Нахшебба (трижды), Сараф, Икко, Айн-Эль-Ханзир провинции Латакия, районов Баллирмун (трижды), Хандрат, Биньямин (дважды), Виляль, юго-западная окраина города Алеппо", — добавил Цыганков.

Кроме того, он рассказал об обстрелах позиций правительственных сил у города Тадеф в провинции Алеппо на линии разграничения с подконтрольными ВС Турции формированиями Свободной сирийской армии.