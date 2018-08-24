Почти 200 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

ДАМАСК, 24 авг — РИА Новости. Почти 200 сирийцев вернулись в свои дома в САР из Ливана за прошедшие сутки, сообщил представитель сирийского отделения Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) Самер Арнус.

В пятницу в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска вернулись 189 беженцев", — сообщил на заседании Арнус. Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки в места постоянного проживания в Восточную Гуту вернулись 623 человека. Также, по данным Центра, из Идлибской зоны деэскалации осуществлен вывод 786 беженцев.

Также Арнус добавил, что за сутки в Сирии было разминировано четыре гектара территории, десять зданий и один километр дорог, обнаружен и уничтожен 51 взрывоопасный предмет, в том числе 23 самодельных взрывных устройства.

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