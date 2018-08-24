Жителя Забайкалья осудили за помощь террористам "ан-Нусры"* в Сирии

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд признал жителя Забайкалья, который отправлял деньги для террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, виновным в финансировании терроризма в Сирии и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает УФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ФСБ, "канал финансирования терроризма" организовал уроженец Киргизии, гражданин РФ, проживающий в Забайкалье.

"Являясь приверженцем радикально-религиозных взглядов, мужчина интересовался деятельностью террористических организаций, воюющих на территории Сирийской Арабской Республики. В 2017-2018 годах приверженец радикального ислама регулярно направлял личные средства на финансирование деятельности международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, признанной Верховным Судом Российской Федерации террористической и запрещенной в России", — говорится в сообщении.

По информации силовиков, "он передавал членам международной террористической организации в Сирии денежные средства, сознавая, что они будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений и иного материального обеспечения преступной организации".

По данному факту следователи ФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ.

Дальневосточный окружной военный суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

*Террористическая организация, запрещенная в России.