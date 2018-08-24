В сирийском Эз-Забадани восстановят разрушенные православный храм и школу

ЭЗ-ЗАБАДАНИ (Сирия), 24 авг — РИА Новости. Реставрация православного храма Богородицы и здания воскресной школы, разрушенных террористами во время войны, началась в сирийском городе Эз-Забадани в провинции Дамаск неподалеку от границы с Ливаном.

Восстановление производится силами местных жителей и волонтеров, которые расчищают здания от мусора и собирают средства на реставрацию.

"Когда террористы "Нусры"* (группировка "Джебхат ан-Нусра"* — ред.) захватили город, они разрушили и разграбили этот храм, жители города вынуждены были бежать отсюда. Теперь, когда сирийская армия освободила Эз-Забадани, я занимаюсь его реставрацией", — рассказал волонтер-реставратор Надер Госун.

Он добавил, что ремонт церкви Пресвятой Богородицы идет на пожертвования сирийских христиан и мусульман, которые, несмотря на вероисповедание, также считают, что храм с более чем 200-летней историей необходимо воссоздать заново.

Неподалеку от церкви располагалось монашеское общежитие, на первом этаже которого была детская воскресная школа. После прихода террористов занятия в школе прекратились, боевики основали в здании штаб, а на первом этаже сделали тюрьму. Во время освобождения Эз-Забадани здание сильно пострадало — в него попали два крупнокалиберных снаряда, а теперь его также восстанавливают жители города.

"Террористы бросали сюда жителей города, которые не успели убежать и не разделяли их взглядов. Здесь держали женщин, детей, стариков, пленных солдат сирийской армии. Мой брат угодил сюда за отказ работать на террористов, до сир пор не знаю, где он и что с ним", — рассказал житель города Мажд аль-Алаюби, который занимается восстановлением.

По его словам, в здании планируется сделать приют для детей. "Мы хотим восстановить это здание и сделать здесь приют для сирот, чьи родители погибли от рук террористов. Половину дня мы работаем на земле, а вторую половину на восстановление этого здания и других домов города", — отметил аль-Алаюби.

С каждым днем в освобожденном городе становится все больше людей, которые приезжают сюда как из других провинций Сирии, так и из соседнего Ливана, куда они бежали от войны. По словам аль-Алаюби, до войны в Эз-Забадани проживало около 30 тысяч человек, а сейчас его население составляет около шести тысяч жителей.

До войны город был не только христианским религиозным центром, но и популярным курортом из-за мягкого климата и обилия зеленых насаждений — сюда приезжали отдохнуть люди со всей Сирии, а состоятельные граждане покупали здесь дома. Однако боевики разрушили большую часть жилых построек, и теперь люди восстанавливают свои жилища.

"В 2012 году я бежал отсюда со своей семьей в Ливан… Когда вернулся, я ужаснулся от того, в каком состоянии город. В Ливане было трудно, приходилось работать даже моей жене и детям. Сирия — моя родина, я не мог не вернуться", — вспоминает местный житель Ахмад Магэ.

По словам Магэ, его дом пострадал не сильно, однако ремонт делать все равно пришлось. Сейчас он почти завершил ремонт дома и планирует, что вскоре из Ливана сюда переедут его дети и жена.

По последним данным российского Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию, заседание которого прошло в Москве 22 августа, с 18 июля из Ливана в страну уже возвратились более 8 тысяч человек, а всего с 2015 года в Сирию из иностранных государств вернулись более 237 тысяч жителей.

Кроме того, восстановление жилых домов и инфраструктуры ведется в 102 населенных пунктах Сирии. Там ремонтируют 73 школы, 42 дошкольных учреждения, 49 хлебопекарен, 47 водонасосных станций, 42 электроподстанции, 39 медицинских учреждения и 486 жилых домов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.