Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия ИГ*

ООН, 23 авг — РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* в Сирии получает оружие от полуофициальных структур, даже связанных со спецслужбами отдельных стран, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения (ИГ* — ред.) извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран", — сказал Небензя.

Дипломат выразил надежду, что эту проблему удастся обсудить на международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия в контексту борьбы с международным терроризмом, которая пройдет в Москве 3-4 сентября.

Как предупредил глава российской дипмиссии, "вполне возможно, что частота террористических вылазок будет возрастать, в первую очередь на идлибском направлении". "Игиловцы идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет", — рассказал Небензя.

Он напомнил, что "при поддержке Вооруженных сил России (в Сирии — ред.) от террористов освобождено более 1,4 тысячи населенных пунктов, свыше 96% территорий перешли под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения".

"В результате более 1,5 миллиона сирийских беженцев уже смогли вернуться на родину", — рассказал дипломат.

Небензя также предупредил, что место ИГ* в Сирии может занять другая террористическая организация — "Аль-Каида"*. По его словам, снижение активности ИГ* позволило вновь поднять голову "Аль-Каиде"*, финансирование которой составляет от 20 до 40 миллионов долларов в месяц. Он отметил, что группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, а также инвестирует в агропромышленные холдинги африканских стран.

"Положить конец угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*, а также связанными с ними группировок, можно лишь на подлинно коллективной основе", — подчеркнул постпред.

Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.

*Террористические организации, запрещенная в России.