Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия ИГ*

ООН, 23 авг — РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* в Сирии получает оружие от полуофициальных структур, даже связанных со спецслужбами отдельных стран, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения (ИГ* — ред.) извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран", — сказал Небензя.
Дипломат выразил надежду, что эту проблему удастся обсудить на международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия в контексту борьбы с международным терроризмом, которая пройдет в Москве 3-4 сентября.
Как предупредил глава российской дипмиссии, "вполне возможно, что частота террористических вылазок будет возрастать, в первую очередь на идлибском направлении". "Игиловцы идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет", — рассказал Небензя.
"В результате более 1,5 миллиона сирийских беженцев уже смогли вернуться на родину", — рассказал дипломат.
Небензя также предупредил, что место ИГ* в Сирии может занять другая террористическая организация — "Аль-Каида"*. По его словам, снижение активности ИГ* позволило вновь поднять голову "Аль-Каиде"*, финансирование которой составляет от 20 до 40 миллионов долларов в месяц. Он отметил, что группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, а также инвестирует в агропромышленные холдинги африканских стран.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.
*Террористические организации, запрещенная в России.
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