Замглавы МИД и посол Израиля обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в РФ Гарри Корена.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении, в Сирии и вокруг нее. Был обсужден ряд актуальных вопросов российско-израильского многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что встреча прошла по инициативе израильской стороны.

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