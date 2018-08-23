Патрушев объяснил важность поддержания контактов с США по линии Минобороны

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. России особенно важно продолжать контакты с США по линии Минобороны, в том числе из-за Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Особенно нам важно продолжать контакты по линии Минобороны, потому что в той же Сирии у нас контакты есть, но они достаточно узкие и, в основном, касаются полетов", — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что на встрече с Болтоном была также достигнута договоренность сделать систематическими контакты по линии спецслужб.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>