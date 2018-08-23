В МИД рассказали о процессе возвращения беженцев в Сирию

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Процесс возвращения сирийских беженцев на родину пока не приобрел массового характера, однако условия для этого формируются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ситуации с Сирией укрепляются позитивные тенденции. Главная из них — начавшийся процесс возвращения сирийских беженцев на родину, пока он еще не приобрел массовый характер, но условия для этого формируются. Если говорить глобально, то начало положено", — сообщила Захарова на брифинге.

По ее словам, правительство Сирии разработало и реализует комплекс мер по стимулированию репатриации, облегчению процесса реинтеграции в общество возвращающихся из-за рубежа сирийских граждан.

"Этот комплекс мер включает в себя упрощение паспортного, таможенного контроля, социальное и медицинское обеспечение, содействие в продолжении обучения и трудоустройстве, а также льготное кредитование", — добавила представитель дипведомства.

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