В Идлибе сбили три беспилотника боевиков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Военнослужащие САР во вторник, 21 августа, обнаружили и сбили три беспилотника боевиков, которые приближались к позициям правительственных сил на юге провинции Идлиб, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

"Двадцать первого августа военнослужащими ВС САР были замечены три беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, приближавшиеся к позициям правительственных войск у западной окраины населенного пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб со стороны территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями. Огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три БПЛА были уничтожены, сирийские военнослужащие не пострадали", — рассказал Цыганков.