В Сирии не выдвигают условий для возвращающихся домой мирных граждан

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство Сирии не выдвигает никаких дополнительных условий, призывая вернуться на родину мирных граждан, ранее покинувших дома из-за действий международных террористов, заявил представитель межведомственного координационного штаба Сирии Фейсал Микдад.

"Хочу подчеркнуть, что, призывая своих граждан вернуться на родину, сирийское правительство никогда не выдвигало никаких предварительных условий для этого, ничего не требовало взамен и было искренне в своем призыве. Многие сирийцы воспользовались этим предложением и возвратились в свои дома на освобожденных от террористов территориях", — сказал Микдад в среду в ходе очередного заседания Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, сирийское правительство приветствует и готово всячески способствовать возвращению мирных жителей на родину и благодарно России за оказываемую помощь в этом вопросе.

"Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики опубликовало обращение всем сирийским беженцам, в котором подчеркивается, что безопасное возвращение — это не дар и не привилегия, а неотъемлемое право каждого сирийца. Со своей стороны, сирийское государство берет на себя обязательство обеспечить каждого возвращающегося гражданина страны продовольствием, медикаментами и всем набором необходимых социальных услуг, а также предоставить временное жилье тем беженцам, чьи дома разрушены", — отметил Микдад.

"Другой важный шаг сирийского правительства, о котором говорится в обращении, — это указ президента Сирийской Арабской Республики об объявлении общей амнистии, действие которой было неоднократно продлено, а также урегулирование статуса членов вооруженных формирований. Мы обращаем внимание беженцев, что преследованию не будут подлежать все участники процесса урегулирования статуса и национального примирения", — сказал Микдад.

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