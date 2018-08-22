В Сирию вернулись свыше 237 тысяч беженцев

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Свыше 237 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину со времени начала в сентябре 2015 года военной операции по уничтожению международных террористов в САР, в свои дома вернулись более 1,2 миллиона внутренних переселенцев, сообщил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба полковник Игорь Сергеев.

"С 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 237 370 сирийцев", — сказал Сергеев в среду в ходе очередного заседания Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 310 беженцев", — сообщил Сергеев.

Всего с 18 июля 2018 года из Ливана возвратились 8090 человек, в том числе через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 3516,"Земрани" – 3008, "Эль-Дабусия" – 762, "Эль-Кусайр" – 486. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек, добавил он.

В Хшам (провинция Дейр-эз-Зор) в течение суток возвратились 5 человек, а всего вернулось 47 058 человек, сообщил Сергеев.

За прошедшие сутки из Идлибской зоны деэскалации осуществлен вывод 416 беженцев. Всего с 4 марта 2018 года указанную зону покинули 28 098 человек, сообщил Сергеев.

"С 30 сентября 2015 года в свои дома на территории САР вернулись 1 219 390 внутренних переселенцев, с 1 января 2018 года – 137 028 человек", — сообщил он.

В Кафат (провинция Хама) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой сирийским гражданам выдано 2,8 тонны продовольствия, сказал Сергеев. Всего российской стороной организовано и проведено 1903 гуманитарные акции, в ходе которых доставлено сирийским гражданам почти три тысячи тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды, добавил он.

В Мазлум, Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор), Абу-эд-Духур (провинция Алеппо), Кафат (провинция Хама) медицинскую помощь получили 402 человека, в том числе 199 детей. Всего военными врачами Российской Федерации медицинская помощь оказана 89 152 жителям Сирии, сообщил Сергеев.

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