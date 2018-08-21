Российские военные заявили об угрозе со стороны боевиков в Сирии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Командование радикальных группировок в Сирии открыто заявляет о подготовке наступления на правительственные силы и отказывается от любого диалога по политическому урегулированию конфликта, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.
Он также вновь подчеркнул, что центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований (НВФ) отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*Террористическая организация, запрещенные в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>