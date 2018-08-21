В Сирии боевики задержали более 500 сторонников диалога с Дамаском

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Боевики за две недели задержали в зоне деэскалации "Идлиб" более 500 сторонников диалога с Дамаском, судьба большинства из них неизвестна, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"На территории идлибской зоны деэскалации продолжаются аресты сторонников политического диалога с Дамаском из числа местного населения и командиров оппозиционных формирований. Число граждан, задержанных боевиками радикальных группировок за последние две недели, уже превысило 500 человек. Задержанных увозят в неизвестном направлении, судьба большинства из них неизвестна", — рассказал Цыганков.

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