В ООН опровергли сообщения о секретных директивах по Сирии

ООН, 21 авг — РИА Новости. ООН опровергла существование секретных документов в организации, которые запрещали бы ей заниматься вопросами восстановления Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-офисе.

В понедельник РФ направила генсеку ООН Антониу Гутеррешу запрос по поводу запрета на участие организации в восстановлении Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по его данным, политический департамент секретариата ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики и издал секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики.

"Департамент по политическим вопросам ООН и никакие другие подразделения не издавали "секретной директивы" (по Сирии — ред.)", — сообщил представитель пресс-офиса.

Он добавил, что ООН "постоянно обсуждает приоритеты и подходы к сирийскому конфликту с учетом меняющихся реалий".

Кроме того, представитель пресс-офиса отметил, что "есть внутренние правила и руководящие принципы, сформулированные в рамках консультативных процессов и общей системы ООН, для обеспечения поддержки и помощи нуждающимся на всей территории Сирии на равноправной и недискриминационной основе с учетом потребностей подхода к соблюдению нейтралитета и беспристрастности".

"Эти принципы согласуются с принципами Устава ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности", — добавил сотрудник пресс-офиса.

Он напомнил позицию ООН о том, что "надежное и долгосрочное решение конфликта в Сирии может быть достигнуто только на основе политического процесса и ООН продолжает свои усилия по продвижению этого процесса".