Скальбия в провинции Хама приняла около четырех тысяч беженцев из Идлиба

СКАЛЬБИЯ (Сирия), 21 авг – РИА Новости. Сирийский город Скальбия в провинции Хама принял уже порядка 4 тысяч беженцев из соседней провинции Идлиб, которая пока остается под контролем незаконных вооруженных формирований, сообщил староста города Михьед Ханна.

"Мы приняли уже 4 тысячи человек и готовы к приему еще большего числа людей", — сказал он.

Ханна отметил, что сейчас в городе стало гораздо спокойнее и прекратились обстрелы, в связи с чем власти начали активно восстанавливать жилые дома как для жителей самого города, так и для вынужденных переселенцев. "Свет и вода в городе есть, вот этот дом уже полностью заселен", — добавил он, показывая на одну из городских многоэтажек.

"Спасибо жителям Скальбии, приняли нас как родных. Муж уже устроился на работу, дети осенью пойдут в школу, а если понадобится лечение, то нам сказали, что мы можем в любой момент обратиться к врачам", — рассказала беженка Нура, которая приехала из Идлиба.

В Скальбии также действует госпиталь на 120 мест, где работают высококвалифицированные врачи, готовые оказать всю необходимую помощь как коренным жителям города, так и временным переселенцам. Медперсонал обладает большим опытом работы, а образование многие из врачей получали еще на территории бывшего СССР.

"К нам поступает много больных в тяжелом состоянии с хирургическими и инфекционными болезнями — распределяем их в зависимости от тяжести заболевания и оказываем всю необходимую помощь", — рассказал врач местной больницы Басим Ильяс Кормуш.

Беженцы из Идлиба, которые нашли в Скальбии временный дом, могут не опасаться за собственную безопасность, так как населенный пункт надежно охраняется войсками правительственной армии. Местные жители также не готовы отдать родной город боевикам — в Скальбии уже семь лет действует отряд ополчения из порядка 700 человек, которыми командует Набдель Абдалла.

"Позиции боевиков на одном из участков фронта всего в 800 метрах от нас. Сейчас по линии фронта относительное затишье, но мы готовы к любому развитию событий. Мои бойцы скорее отдадут жизнь, но не пустят боевиков в город", — рассказал Абдалла.

Подавляющее большинство коренных жителей Скальбии являются христианами, однако, по словам старосты города Михьеда Ханны, здесь готовы принять всех независимо от вероисповедания. "Мы никого не делим на христиан и мусульман, для нас все равны", — отметил он.

В местной христианской церкви также считают, что у терроризма нет религии. "Радикальные исламисты сеют вражду. Религия для них лишь ширма, которой они прикрываются", — сказал настоятель храма в Скальбии Дмитриус Хадад.

Как сообщалось ранее, в провинции Идлиб на севере Сирии создана зона деэскалации конфликта, куда могут переместиться боевики, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи. Перед переселением боевиков разоружают, с собой им разрешают взять только один автомат на одного взрослого мужчину с тремя магазинами, а полевому командиру разрешают оставить еще и пистолет.

При этом российскими военными в Идлибе совместно с сирийскими властями организован гуманитарный коридор, через который подконтрольную боевикам провинцию могут покинуть мирные жители. Жителей Идлиба расселяют как в Скальбии, так и в лагере Хирджилла под Дамаском и других населенных пунктах Сирии, которые контролируются правительством страны.

В конце июля в интервью российским журналистам президент Сирии Башар Асад заявил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий для войск республики.

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