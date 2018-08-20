В Сирию вернулись свыше 60 беженцев за сутки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более 60 сирийских граждан вернулись на родину с территории Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 63 беженца (женщин – 19, детей – 32)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 18 июля 2018 года из Ливана возвратились 7406 человек, в том числе через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 3267, "Земрани" – 3008, "Эль-Дабусия" – 657, "Эль-Кусайр" – 474. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

Кроме этого, в места постоянного проживания внутри САР в течение суток вернулись 186 сирийских граждан.

По данным центра, за сутки проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эт-Табия провинции Дэйр-эз-Зор. Сирийским гражданам выдано 2,8 тонны продовольствия. Кроме этого, фондом имени А. Кадырова проведены три благотворительные акции. В Алеппо выданы одна тонна хлеба и 100 комплектов вещей, в населенном пункте Сахная провинции Дамаск выдано 400 комплектов детской одежды.

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