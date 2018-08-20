В ООН изучают вопрос о документе с запретом на восстановление Сирии

ООН, 20 авг — РИА Новости. ООН изучает вопрос о наличии у них секретного документа о запрете на помощь в восстановлении Сирии, о котором заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник.

Ранее Лавров заявил, что секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении Сирии. Москва направила генсеку ООН запрос по этому поводу и надеется, что он разберется, добавил министр.

"Мы изучаем этот вопрос, дополнительные пояснения могут появиться чуть позже", — сказал Дюжаррик.

"Наше внимание сейчас сосредоточено на политическом урегулировании. У меня нет ничего нового относительно вопросов восстановления (Сирии)", — добавил глава пресс-службы.

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