В ООН изучают вопрос о документе с запретом на восстановление Сирии

ООН, 20 авг — РИА Новости. ООН изучает вопрос о наличии у них секретного документа о запрете на помощь в восстановлении Сирии, о котором заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник.
"Мы изучаем этот вопрос, дополнительные пояснения могут появиться чуть позже", — сказал Дюжаррик.
"Наше внимание сейчас сосредоточено на политическом урегулировании. У меня нет ничего нового относительно вопросов восстановления (Сирии)", — добавил глава пресс-службы.
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