МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего", — заявил министр.

По его словам, условием восстановления Сирии был назван "прогресс в так называемом политическом переходе".

Лавров указал на недопустимость попыток отдельных стран манипулировать секретариатом ООН и призвал западных партнеров отказаться от попыток использовать международные организации "втемную".

"Я поинтересовался у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, почему подобные вопросы становятся предметом каких-то секретных секретариатских внутренних директив, почему о них не информирован Совет безопасности, который напрямую занимается сирийским урегулированием, и почему подобного рода решения принимаются без открытого, объективного анализа ситуации на земле", — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что генсек ООН пообещал разобраться в этой ситуации.

Также министр подчеркнул, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев не должно становиться филиалом западных стран. Так он прокомментировал слова верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который заявил, что возвращать в Сирию беженцев в нынешних опасных условиях нельзя.

"Нам так объяснили, что комиссар имел в виду следующее — пока не будет процесса так называемого политического перехода, то основные доноры, а это запад прежде всего, денег на восстановление инфраструктуры и в целом экономики Сирии не дадут. Мы изложили нашу точку зрения, что помимо западных, есть и другие доноры", — добавил Давров.

Центр приема беженцев сообщал, что более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома, больше всего желающих — в Ливане, Турции и Германии. Власти Сирии создали координационный штаб по возвращению беженцев на родину, который возглавил министр местного управления Хусейн Махлюф. Структура тесно взаимодействует со штабом, который функционирует в российском Центре управления обороной.

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