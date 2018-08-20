Ливан поддержал российскую инициативу по сирийским беженцам

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ливан поддерживает инициативу РФ по возвращению беженцев в Сирию и готов к сотрудничеству с Москвой и другими сторонами для ее реализации, заявил глава МИД страны Джебран Басиль.

"Так как российская инициативы является первой международной инициативой подобного рода, то Ливан безусловно ее поддерживает. Данная инициатива идет в русле сохранения разнообразия на Ближнем Востоке, и мы договорились, что проблема сохранения беженцев в странах, которые их приняли, является негативным трендом в этом смысле", — заявил министр на совместной с российским коллегой пресс-конференции в Москве.

"Мы готовы к координации и взаимодействию между Россией Ливаном, Сирией, Организацией объединенных наций и другими частниками с тем, чтобы добиться ее скорейшей реализации", — добавил он.

Ранее представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии заявил, что с 7 августа в Ливане начали создаваться центры по приему заявлений сирийских беженцев, желающих вернуться на родину.

По результатам визита в Бейрут 26 июля спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД Сергея Вершинина посольство России в Ливане предприняло шаги, направленные на координацию с ливанской стороной российской инициативы о создании совместного оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирию, также установлены рабочие контакты с профильными ливанскими ведомствами.

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