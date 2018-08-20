Бейрут не видит причин для того, чтобы беженцы из Сирии оставались в Ливане

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бейрут не видит причин для того, чтобы сирийские беженцы оставались на территории Ливана, заявил министр иностранных дел страны Джебран Басиль.

"Условия в Сирии изменились, сейчас появляется все больше районов, где установились стабильность и безопасность. Соответственно, мы не видим причин, чтобы сирийские беженцы оставались на ливанской территории", — заявил он на пресс-конференции в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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