МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Условия для возвращения сирийский граждан из Ливана на родину уже созданы, только за прошлый месяц в САР вернулись около семи тысяч беженцев, Россия продолжит наращивать усилия в этом направлении, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник Лавров проводит в Москве переговоры с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем.

"Мы подробно обсудили перспективы укрепления нашего сотрудничества в вопросах содействий безопасному и достойному возвращению на родину граждан САР, которые нашли временное убежище на ливанской земле. Условия для этого уже созданы и будут продолжать улучшаться, я имею в виду те действия, которые были приняты по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи, которые подтолкнули процесс выполнения резолюции 2254 СБ ООН", — сказал российский министр.

Он напомнил, что созданный российской стороной в Сирии центр приема и распределения беженцев ежедневно распространяет информацию о тех населенных пунктах, которые уже готовы принимать людей, желающих вернуться.

"Только за прошедший месяц из Ливана в Сирию вернулись около 7 тысяч беженцев. Мы продолжим наращивать усилия в этом направлении", — сообщил Лавров.

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