США пытаются затормозить возвращение беженцев в Сирию, заявил Лавров

МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с МИД и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебраном Бассилем. 20 августа 2018

МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с МИД и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебраном Бассилем. 20 августа 2018

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. США, отказываясь участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии, пытаются искусственно затормозить возвращение беженцев в эту страну, заявили глава МИД РФ Сергей Лавров.

"США пытаются искусственно затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии. Несколько дней назад в Вашингтоне был (спецпредставитель ООН по Сирии) Стаффан де Мистура, встречался с (госсекретарем США) Майком Помпео и по итогам их переговоров Госдеп в комментарии употребил такое выражение как "даже обсуждать преждевременно вопросы восстановления Сирии", — сказал Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

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