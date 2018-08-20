ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Китай призывает все стороны не превращать зоны деэскалации в Сирии в районы раздробленности, заявил специальный представитель правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.
На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>