ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Китай призывает все стороны не превращать зоны деэскалации в Сирии в районы раздробленности, заявил специальный представитель правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.

"В целом, в последнее время шансы на политическое урегулирование сирийского вопроса повысились, это хорошо. Вместе с тем по-прежнему остаются серьезные вызовы. К примеру, фрагментарность в Сирии, из-за этого существует вероятность усиления столкновений. Во время своей поездки я призвал стороны не превращать эти зоны деэскалации в зоны раздробленности", — заявил Се Сяоянь на брифинге по итогам поездки в Саудовскую Аравию, Сирию и Израиль.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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