Китай назвал условие для начала восстановления Сирии

ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Послевоенное восстановление Сирии может начаться только при условии обеспечения базовой безопасности, заявил в понедельник специальный представитель правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.
Он пояснил, что первостепенная задача на данный момент — восстановление мира и стабильности в стране.
"Если построим дорогу, школу, больницу, возведем мост, а на следующий день эти объекты будут разрушены или взорваны, то какой смысл в таком восстановлении?" — отметил Се Сяоянь.
Он также добавил, что начинать восстановительные работы нелогично, если жизнь тех, кто принимает участие в этом процессе, будет подвергаться опасности.
"Поэтому первостепенная задача на данный момент – восстановление мира и стабильности в Сирии. Все стороны должны приложить усилия для того, чтобы начать соответствующую работу", — подчеркнул китайский дипломат.
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