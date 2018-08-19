Трамп считает, что финансово помогать Сирии должны "другие богатые страны"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нелепой финансовую помощь Сирии, которую оказывал Вашингтон, и заявил, что выделять средства на стабилизацию САР должны "другие богатые страны".

"США прекращают эти несуразные ежегодные платежи в размере 230 миллионов долларов на развитие Сирии. Саудовская Аравия и другие богатые страны на Ближнем Востоке начнут делать платежи вместо США. Я хочу развивать США, наши войска и страны, которые помогают нам", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщила ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, госдепартамент перенаправит на другие цели 230 миллионов долларов, которые предполагалось выделить на стабилизацию Сирии. Она объяснила это тем, что госдепу с апреля удалось собрать на эти цели 300 миллионов долларов от партнеров по коалиции, в частности Саудовская Аравия пожертвовала 100 миллионов, ОАЭ — 50 миллионов.

При этом Науэрт добавила, что решение не повлияет на гуманитарную помощь Сирии, на которую США выделили с начала конфликта 8,1 миллиарда долларов.