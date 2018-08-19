Военные из США и Турции готовятся к совместному патрулированию в Манбидже

АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Военные США и Турции в ближайшее время начнут тренинг для проведения совместного патрулирования в сирийском Манбидже, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

"В соответствии с принципами "дорожной карты" по Манбиджу, ВС Турции и США продолжают свою деятельность с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе. В связи с этим ожидается, что в ближайшее время начнутся совместные тренинги военнослужащих обеих стран для проведения совместных патрульных операций, которые планируется начать на последующем этапе", — говорится в письменном заявлении Акара, опубликованном на сайте минобороны Турции.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что этот шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.