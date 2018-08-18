Российский вертолетчик рассказал о боях в Сирии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский вертолетчик, командир звена майор Евгений Сеелев в интервью газете "Красная звезда" рассказал о боях против террористов в Сирии.

Одним из видов боевой работы была "свободная охота" — самостоятельное обнаружение целей и удары по ним после согласования со штабом, говорится в статье. По словам майора, этим способом вертолетчики уничтожили много объектов боевиков. После появления в Сирии российских ВКС террористы были вынуждены изменить тактику и передвигаться преимущественно ночью, однако, как отметил Сеелев, благодаря современной технике летчики все равно находили цели.

"Система ночного видения работает очень эффективно. Скажем, с Ми-28 можно заметить автомобиль на удалении 15 километров, с Ми-35 — 6 — 7 км", — рассказал пилот.

Боевики были хорошо вооружены и обучены, при появлении российских вертолетов они обстреливали их из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов, отмечает издание. По словам летчика, они пытались использовать для передвижения малоизвестные маршруты и применяли необычные методы маскировки.

"Однажды засекли грузовик, который по цвету сливался с пустынной местностью. Оказалось, машина была густо измазана глиняно-песчаной смесью. Кроме того, боевики не раз пытались сбить нас с толку, создавая ложные цели" — сказал Сеелев.

Пилот также оценил российские боевые машины, на которых ему приходилось летать. Из них Сеелев выделил вертолет Ми-28.

"Выше мощность, лучше маневренность. Характеристики оружия у Ми-28 тоже позволяют многое, этот вертолет и видит, и стреляет дальше. Лучше продумана эргономика кабины, то есть экипажу здесь комфортно, а это тоже немаловажно", — пояснил он.

У разных видов вооружения вертолетов есть свои преимущества. Например, неуправляемые ракеты больше подходят для стрельбы по площадям, управляемые — для поражения точечных целей, у пушки меньше дальность стрельбы, но больше боекомплект и скорострельность, уточнил пилот.

Пилот провел в Сирии в общей сложности около года и за пять командировок совершил более двухсот боевых вылетов, выполняя, в частности, задачи по прикрытию воздушных судов возле российской авиабазы Хмеймим, нанесению ударов с воздуха и сопровождению воинских колонн. Майора Сеелева представили к государственной награде, отмечает "Красная звезда".