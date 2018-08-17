Госдеп связал оказание финпомощи Сирии с женевскими договоренностями

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Помощь на восстановление Сирии по линии финансовых международных институтов начнет поступать в страну только после того, как будут реализованы договоренности, достигнутые в рамках женевского процесса, заявил в рамках телефонного брифинга для журналистов и.о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд.

"Мы сфокусированы на политическом урегулировании в Сирии и полной реализации договоренностей в рамках женевского процесса. Финансовая помощь по линии международных институтов, таких как Всемирный банк, начнет поступать в страну только после этого", — сказал он, отметив, что именно в этом и заключается сложность начала финансирования процесса восстановления.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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