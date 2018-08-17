США перенаправят на другие цели средства, выделенные на помощь Сирии

Сирийская семья на границе с Иорданией в провинции Дераа. Архивное фото

Сирийская семья на границе с Иорданией в провинции Дераа. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Госдепартамент перенаправит на другие цели 230 миллионов долларов, которые предполагалось выделить на стабилизацию Сирии, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Она объяснила это тем, что госдепу с апреля удалось собрать на эти цели 300 миллионов долларов от партнеров по коалиции, в частности Саудовская Аравия пожертвовала 100 миллионов, ОАЭ — 50 миллионов.

"В результате вклада ключевых партнеров по коалиции госсекретарь (Майк) Помпео распорядился, чтобы госдепартамент перенаправил примерно 230 миллионов долларов стабилизационной помощи Сирии, выделение которых рассматривалось", — заявила Науэрт. По ее словам, решение принимал Помпео, согласовавший его с Белым домом.

"В сотрудничестве с конгрессом госдепартаменте перенаправит эти средства на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики", — сказала Науэрт. По ее словам, цели США в Сирии остались прежними.

"Это решение не уменьшает приверженности США нашим стратегическим целям в Сирии. Президент (Дональд Трамп) ясно заявлял, что мы готовы оставаться в Сирии, пока не будет обеспечен разгром ИГ*. Мы также сосредоточены на том, чтобы обеспечить вывод иранских сил и их подручных (из Сирии)", — сказала Науэрт.

Она добавила, что решение не повлияет на гуманитарную помощь Сирии, на которую США выделили с начала конфликта 8,1 миллиарда долларов.

"Мы также продолжим работать с международными партнерами для достижения мирного разрешения сирийского конфликта в рамках процесса под эгидой ООН", — заключила представитель госдепа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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