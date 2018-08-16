Представители России и Ливана обсудили возвращение беженцев в Сирию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин в четверг обсудил ситуацию в Сирии с министром по делам перемещенных лиц Ливана Талялем Арсланом, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что ливанский министр был проинформирован о текущей ситуации в Сирии с акцентом на усилия российского военного ведомства по содействию правительству страны в урегулировании кризиса, включая обеспечение возвращения на родину сирийских беженцев.
"Отмечена необходимость более тесного российско-ливанского взаимодействия по возвращению сирийцев с территории Ливана", — добавляется в сообщении.
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