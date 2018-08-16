Представители России и Ливана обсудили возвращение беженцев в Сирию

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин в четверг обсудил ситуацию в Сирии с министром по делам перемещенных лиц Ливана Талялем Арсланом, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Минобороны России состоялась встреча… генерал-майора Евгения Ильина с министром по делам перемещенных лиц Ливанской Республики, председателем Демократической партии Ливана, лидером друзской общины Талялем Арсланом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ливанский министр был проинформирован о текущей ситуации в Сирии с акцентом на усилия российского военного ведомства по содействию правительству страны в урегулировании кризиса, включая обеспечение возвращения на родину сирийских беженцев.

"Отмечена необходимость более тесного российско-ливанского взаимодействия по возвращению сирийцев с территории Ливана", — добавляется в сообщении.

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