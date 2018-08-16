Помпео и де Мистура обсудили урегулирование в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудили в среду в Вашингтоне процесс политического урегулирования в стране и возвращение беженцев, сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Они обсудили ход работы ООН по формированию конституционного комитета. Госсекретарь Помпео и специальный посланник де Мистура согласились с тем, что всем сторонам необходимо продвигаться вперед по политическому пути и что любое обсуждение вопроса о восстановлении (страны) преждевременно в отсутствие политического решения, неизменно ведущего как к конституционной реформе, так и к свободным и справедливым выборам, о которых говорится в резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны "подчеркнули необходимость предотвращения возникновения гуманитарного кризиса в Идлибе".

"Госсекретарь Помпео дал понять, что, хотя США поддерживают возвращение беженцев в Сирию, это должно произойти только тогда, когда условия в Сирии будут достаточно безопасны, и это нужно делать с участием соответствующих учреждений ООН", — отмечается в сообщении.