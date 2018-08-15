Губернатор рассказал о готовности к реставрации сирийского Хомса

ХОМС (Сирия), 15 авг — РИА Новости. Реставрация исторического центра сирийского города Хомс, разрушенного боевиками, начнется в этом году, сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Таляль Барази.

"В этом году начинается реставрация и восстановление старого Хомса. Правительство для этого все подготовило", — сказал губернатор.

Он отметил, что центр города Хомс до мая 2014 года был занят террористами. "Десятого мая 2014 года они покинули город и оставили после себя огромный ущерб. На следующий день после выхода боевиков мы разрешили местным жителям, которые покинули свои дома, вернуться в старый город. Власти Сирии предоставили сразу 40% возмещения ущерба, нанесенного террористами", — сказал Барази.

По его словам, в центре старого города находятся 13 церквей, одна из которых построена в 51 году от рождества Христова, и главная мечеть — Аль-Кабир.

Губернатор рассказал, что три года назад началась реставрация Центрального рынка старого Хомса, которому более 2 тысяч лет. "Его реставрация будет окончена полностью в мае 2019 года. Торговцы и бизнесмены вернулись сюда два года назад. Мы предполагаем, что сюда вернутся более 4 тысяч торговцев", — сообщил представитель власти.

Как добавил Барази, последняя реставрация рынка была проведена 200 лет назад, сейчас рынку будет придан исторический облик.

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