В Дераа завершилась эвакуация "непримиримых" групп сирийской оппозиции

СВЕТЛОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Операция по эвакуации "непримиримых" групп оппозиции Сирии в провинции Дераа завершилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Дераа завершилась операция по эвакуации так называемых "непримиримых" (групп оппозиции) и их семей на север Сирии", — сказала Захарова на брифинге.

Как отметила Захарова, обстановка не земле в Сирии "имеет устойчивую тенденцию к улучшению".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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