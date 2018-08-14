Министр обороны Сирии обсудил с миротворцами ООН возвращение на Голаны

БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости. Министр обороны Сирии Али Абдаллах Айуб обсудил с высокопоставленными офицерами сил ООН процесс возвращения и присутствия миротворческих сил на Голанских высотах на линии разграничения с Израилем, сообщается в коммюнике пресс-службы министерства обороны.

"Министр обороны Сирии Али Абдаллах Айуб встретился с высокопоставленной делегацией от ООН из числа командующих миротворческими силами, включая командующего сил ООН на Голанских высотах генерала Франсиса Виб-Санзери", — пишет пресс-служба.

В начале августа миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. В Минобороны РФ отмечали, что в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление восьми наблюдательных постов российской военной полиции, по мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.