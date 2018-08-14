На Голанских высотах появились четыре поста российской военной полиции

ПРОВИНЦИЯ ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 14 авг — РИА Новости. Четыре поста российской военной полиции выставлено перед линией "Браво" вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах, в ближайшее время появятся еще два. Об этом в понедельник сообщил заместитель командующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"В настоящее время мы планируем и начали осуществлять этот план — выставлять посты российской военной полиции перед линией "Браво". То есть, подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет. Мы ставим посты вдоль линии "Браво", — сказал Кураленко.

"Сейчас в настоящее время выставлено уже четыре поста российской военной полиции. В ближайшее время выставим еще два, будет шесть. Впоследствии планируем довести их до восьми при необходимости уже", — продолжил генерал.

"Мы оказываем всемерное содействие миссии ООН для того, чтобы флаг ООН стоял на всех постах и миссия работала в полном объеме в демилитаризованной зоне", — подчеркнул Кураленко.

Он рассказал, что в северных районах есть три-четыре маршрута, на которых не прекращалось патрулирование. "Сейчас задача UNDOF (Силы ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня) расширить патрулирование, а точнее — восстановить патрулирование в центральной и южной зоне. И мы видим нашу обязанность в том, чтобы им помочь", — отметил он.

По словам Кураленко, как только работа будет налажена, в том числе сирийской стороной, военная полиция передаст посты сирийцам.

Кураленко рассказал, что боевики вторглись в демилитаризованную зону шесть лет назад, и почти все посты ООН прекратили свою работу. Всего было 57 постов по двум линиям. Генерал пояснил, что решение о числе постов ООН в демилитаризованной зоне будет принимать командующий UNDOF после утверждения в штаб-квартире.

Как сообщил замкомандующего, состояние постов говорит о том, что на территории шли ожесточенные бои — посты ООН практически по всей демилитаризованной зоне разбиты.

"В основном на них дислоцировались "Джебхат ан-Нусра"*, на некоторых постах были созданы школы подрывников, находились боевые группы. Не так так давно, буквально месяц назад, правительственные силы полностью освободили демилитаризованную зону до линии "Альфа", сейчас демилитаризованная зона находится под контролем правительственных войск", — подчеркнул Кураленко.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>