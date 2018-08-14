В Сирию из Ливана за прошедшие сутки вернулись около двухсот беженцев

Сирийские беженцы в палаточном лагере в центральном Бекаа в поселении Каб Эльяс. Архивное фото

Сирийские беженцы в палаточном лагере в центральном Бекаа в поселении Каб Эльяс. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Около 200 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 204 беженца (женщин – 61, детей – 104)", — говорится в тексте бюллетеня, опубликованного во вторник.

Отмечается, что всего с 18 июля из Ливана возвратились 6,889 тысячи человек, в том числе через пункты пропуска "Земрани" – 3,008 тысячи, "Джейдет-Ябус" – 2,894 тысячи, "Эль-Дабусия" – 644, "Эль-Кусайр" – 343. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

Согласно сообщению Центра, в места постоянного проживания в течение суток возвратились 316 сирийских граждан, из них: в провинцию Хомс – 189, в Восточную Гуту – 85, в Хшам (провинция Дейр-эз-Зор) – 42. Всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории Сирии вернулись 1217399 внутренних переселенцев.

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