В Сирии уничтожили пять беспилотников, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили пять беспилотников террористов, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.
Пострадавших и материального ущерба нет. Дроны сбили на удалении от авиабазы, которая продолжила работу в штатном режиме.
Последние инциденты
В последнее время участились случаи уничтожения дронов, запущенных в сторону авиабазы Хмеймим. Так, накануне военные ликвидировали летательный аппарат боевиков. В общей сложности в августе сбили шесть беспилотников террористов, приближавшихся к российской авиабазе.
В июле российские военные также многократно сбивали дроны боевиков.
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