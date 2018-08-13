В Сирии уничтожили пять беспилотников, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим"

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили пять беспилотников террористов, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

Пострадавших и материального ущерба нет. Дроны сбили на удалении от авиабазы, которая продолжила работу в штатном режиме.

Последние инциденты

В последнее время участились случаи уничтожения дронов, запущенных в сторону авиабазы Хмеймим. Так, накануне военные ликвидировали летательный аппарат боевиков. В общей сложности в августе сбили шесть беспилотников террористов, приближавшихся к российской авиабазе.

В июле российские военные также многократно сбивали дроны боевиков.