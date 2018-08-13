Двести сирийских беженцев вернулись домой из Ливана

БЕЙРУТ, 13 авг — РИА Новости. Ливанские власти обеспечили в понедельник возвращение на родину 200 сирийских беженцев, сообщил РИА Новости источник в службе общей безопасности Ливана.

"Десять автобусов пересекли границу через КПП "Маснаа" с беженцами, которые изъявили желание вернуться в свои дома в поселении Бейт Джан",- рассказал собеседник агентства.

По данным источника, 150 сирийцев вернулись с юга Ливана из района Шебаа, еще 50 — из центрального и западного Бекаа.

Управление службы общей безопасности Ливана на прошлой неделе объявило об открытии на всей территории страны центров по приему запросов от беженцев желающих вернуться на родину.

В конце июля в рамках седьмого этапа в Сирию вернулись более тысячи беженцев из Ливана. Большая часть сирийцев проживала в районе Шебаа, откуда в апреле в САР стали возвращаться первые сирийские семьи.