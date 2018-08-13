Верховный комиссар ООН выступил против возвращения беженцев в Сирию

КАИР, 13 авг — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что возвращать в Сирию беженцев в нынешних опасных условиях нельзя.

Центр приема беженцев сообщал 11 августа, что более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира, больше всего желающих — в Ливане, Турции и Германии. Власти Сирии ранее создали координационный штаб по возвращению беженцев на родину, который возглавил министр местного управления Хусейн Махлюф. Структура тесно взаимодействует со штабом, который функционирует в российском Центре управления обороной.

"Мы не можем позволить беженцам вернуться (в Сирию) в опасных условиях", — заявил Гранди на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине в понедельник.

По его словам, более 5 миллионов сирийских беженцев находятся в соседних странах и ООН "не может гарантировать возвращение такого числа людей в свете продолжения конфликта".

"Мы считаем, что рано говорить о содействии возвращению. Сирия всё еще очень небезопасна, в Сирии всё ещё много войны. Но, конечно, если кто-то принимает решение, делает свой личный, добровольный выбор, мы должны подумать, как мы можем их поддержать. Но я думаю, что рано думать о массовой программе репатриации", — заявил Гранди.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, в настоящий момент, более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира.

*Террористическая организация, запрещенная в России