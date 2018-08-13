В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 3,7 тонны. Медицинскую помощь получили 10 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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