Российские военные сбили беспилотники боевиков у базы "Хмеймим"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили два беспилотника террористов, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, ущерба и пострадавших нет, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим было обнаружено два БПЛА, запущенных в направлении авиабазы с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиями. Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы", — рассказал Цыганков.

По его словам, в ходе инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не нанесен, а российская авиабаза функционирует в плановом режиме.