В Идлибе число жертв при взрыве на оружейном складе выросло до 50 человек

Последствия взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб, Сирия. 12 августа 2018

Последствия взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб, Сирия. 12 августа 2018

АНТАКЬЯ, 12 авг — РИА Новости. Число погибших при взрыве на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии увеличилось до 50, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

Ранее источник сообщил о 36 погибших, более 40 пострадали.

"Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы", — заявил источник. По его словам, взрыв произошел на складе торговца оружием Абу Язина аль-Хомси. Склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома. На данный момент причина взрыва не установлена.

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