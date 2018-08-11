Российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе базы Хмеймим

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный в направлении авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — отметил руководитель центра.
Генерал-майор также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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В июле российские военные также многократно сбивали беспилотники, запущенные боевиками в направлении Хмеймима.
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