Российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе базы Хмеймим

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный в направлении авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, летательный аппарат направлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Цыганков отметил, что цель была обнаружена в темное время суток и уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.

"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — отметил руководитель центра.

Генерал-майор также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Последние инциденты

В последнее время участились случаи уничтожения дронов террористов, запущенных в сторону российской авиабазы Хмеймим. Так, накануне военные ликвидировали два летательных аппарата боевиков, еще один был уничтожен в четверг.

В июле российские военные также многократно сбивали беспилотники, запущенные боевиками в направлении Хмеймима.